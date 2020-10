Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Umkleidekabine am Strandbad durch Feuer beschädigt

Zarrentin (ots)

Ein Schwelbrand an der Fassade einer Umkleidekabine des Strandbades in Zarrentin hat am Freitagmorgen einen Sachschaden von vermutlich mehreren Tausend Euro verursacht. Teile der hölzernen Außenfassade des Gebäudes wurden durch den Brand beschädigt. Der Vorfall wurde gegen 07:30 Uhr bemerkt, worauf die Feuerwehr zum Einsatz kam. Die Kriminalpolizei, die zur Spurensuche vor Ort im Einsatz war, geht nach bisherigen Erkenntnissen von Brandstiftung aus und hat die ersten Ermittlungen eingeleitet. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060) entgegen.

