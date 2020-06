Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200625 - 0625 Frankfurt-Sachsenhausen: Brandstiftung in Hotel

Frankfurt (ots)

(fue) Zwischen Dienstag, den 23. Juni, 19.00 Uhr und Mittwoch, den 24. Juni 2020, 07.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter im Ziegelhüttenweg in ein Hotel ein. Das Hotelgebäude befindet sich momentan im Umbau und wird nur von drei Angestellten bewohnt, welche von der Tatausführung nichts mitbekamen. Die Täter brachten in einem der Aufzüge, dieser befand sich im 1. Untergeschoss des Gebäudes, Brandbeschleuniger aus und entzündeten diesen. An dem Fahrstuhl entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 EUR. Gebäude- oder Personenschaden entstand nicht. Die Täter verschwanden, wie sie gekommen waren, auf unbekannte Weise, aus dem Hotel.

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorkommnis geben können, sich unter der Telefonnummer 069-75551599 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell