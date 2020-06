Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200625 - 0624 Frankfurt-Seckbach: 23-Jähriger bedroht

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Abend suchte eine Gruppe junger Männer ein Wohnhaus in der Atzelbergstraße auf. Offensichtlich wollten sie einen Bewohner zu einer Auseinandersetzung herausfordern. Die Hintergründe sind noch unklar.

Gegen 19:00 Uhr versammelte sich eine Gruppe von 10-15 jungen Männern vor einem Wohnhaus in der Atzelbergstraße. Einige der jungen Männer waren mit Holzlatten und Eisenstangen bewaffnet. Einer führte sogar ein Brotmesser mit sich. Teile der Gruppe gelangten dann ins Treppenhaus des Wohnhauses und klingelten an der Wohnungstür eines 23-Jährigen, beleidigten ihn und forderten ihn mehrfach auf, rauszukommen. Daraufhin verständigte er den Notruf. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete die Gruppe sofort. Den Beamten gelang es jedoch, einen 15- und 16-Jährigen einzuholen und festzunehmen. Der 16-Jährige führte bei seiner Festnahme noch eine Metallstange mit sich. Die Hintergründe des Konflikts sind derzeit noch unklar.

Die beiden aus Frankfurt und Maintal stammenden Jugendlichen wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell