Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Mutmaßlicher Dieb wehrt sich massiv gegen Polizeibeamte

FreiburgFreiburg (ots)

Am Freitag, 08.01.21, gegen 21:30 Uhr, hat ein 23- jähriger Mann vermutlich mehrere Gegenstände von dem Recyclinghof in Lauchringen entwendet und sich bei der anschließenden Polizeikontrolle massiv gegen die Beamten gewehrt. Der Mann wurde dabei beobachtet, wie er in den Containern des Werkstoffhofes wühlte. Er entfernte sich von der Örtlichkeit, konnte in der Nähe aber von der Polizei kontrolliert werden. Er trug einen Korb mit dem mutmaßlichen Diebesgut mit sich und konnte auf Nachfrage der Polizei für seinen Aufenthalt sowie für die Herkunft der Gegenstände keine Begründung nennen. Der Mann wurde gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv und musste geschlossen werden. Hierbei wehrte er sich, indem er gegen einen Polizisten trat und schlug. Mithilfe zweier Passanten konnte der 23- Jährige an einer Hauswand unter Kontrolle gebracht werden. Durch eine hinzugezogene zweite Polizeistreife gelang es, den Mann die Handschließen anzulegen. In seiner Hosentasche konnte ein Taschenmesser aufgefunden werden. Die weiteren Ermittlungen werden von dem Polizeiposten Tiengen geführt.

