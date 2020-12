Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Komplettsatz Alufelgen mit Sommerreifen aus Garage entwendet - Schaden ca. 1.300 Euro - Zeugen gesucht

Waibstadt/Rhein-Neckar-KreisWaibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag (29./30.11.2020) im Ortsteil Daisbach aus einer unverschlossenen Garage in der Schulstraße vier Alufelgen mit Sommerreifen für einem BMW im Wert von ca. 1.300 Euro entwendet. Das Diebesgut muss mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Ob ein Tatzusammenhang mit einem weiteren Diebstahl von Kompletträdern in der folgenden Nacht in Epfenbach (siehe Pressemitteilung vom 02.12.20) besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 07263/910675 beim Polizeiposten Waibstadt zu melden.

