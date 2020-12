Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Autofahrer fährt auf BMW auf und flüchtet von der Unfallstelle - Zeugen gesucht

HeidelbergHeidelberg (ots)

Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 15.50 Uhr an der Kreuzung Czernyring/Bergheimer Straße ereignete, sucht die Polizei. Ein 65-jähriger Fahrer eines BMW war vom Czernyring nach rechts in die Bergheimer Straße abgebogen. Dabei streifte ihn der nachfolgende Fahrer eines bislang unbekannten Autos hinten links, es entstand Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Der 65-Jährige hielt in der Bergheimer Straße an. Der Unfallverursacher war über die Emil-Maier-Straße in Richtung B 37 geflüchtet. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Telefon 0621/174-1700 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell