POL-PDMT: Merkelbach - Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen

Am Dienstag, dem 10.11.2020 befuhren mehrere Fahrzeuge um 06.45 Uhr die B 413 in Fahrtrichtung Merkelbach. Kurz vor dem Ortseingang Merkelbach musste ein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Das dahinterfahrende Fahrzeug erkannte dies zu spät und fuhr auf das abbremsende Fahrzeug auf. Direkt dahinter kam es in der Folge zu einem weiteren Auffahrunfall wobei vier weitere Fahrzeuge beteiligt waren. Bei den beiden Unfällen wurden zwei Personen leicht verletzt. Es entstand insgesamt Sachschaden von mindestens 12.000 Euro.

