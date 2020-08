Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - Brand eines Einfamilienhauses

Bühlertal (ots)

Zu einem Vollbrand eines Einfamilienhauses kam es am frühen Freitagabend gegen 19.40 Uhr. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Der Hausbewohner konnte das Gebäude rechtzeitig verlassen, wurde jedoch leicht verletzt in eine umliegende Klinik eingeliefert. Der Schaden dürfte sich auf mindestens 250.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Bühl hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

