POL-OG: Haslach - Beim Vorbeifahren gestreift? Zeugen gesucht

Haslach (ots)

Nachdem ein noch unbekannter Fahrzeugführer einen an der Mühlenstraße abgestellten Mercedes möglicherweise gestreift und stark beschädigt hat, sind die Beamten des Polizeireviers Haslach auf der Suche nach Zeugen. Der silberne Wagen war in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmittag ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt, als es zu dem Verkehrsunfall gekommen sein muss. Während der noch unbekannte Fahrzeugführer sich aus dem Staub gemacht hat, hinterließ er einen Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Beamten bitten unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 nun um sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher.

