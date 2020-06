Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rotlicht missachtet - Eine Verletzte - Polizei sucht Fahrer

Kaiserslautern (ots)

Weil ein bislang unbekannter Autofahrer am Mittwoch an der Einmündung Logenstraße / Rudolf-Breitscheid-Straße nicht auf die rote Ampel achtete, wurde eine Frau leicht verletzt. Die Verletzte war Fahrgast in einem Linienbus. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen musste der Busfahrer im Einmündungsbereich eine Vollbremsung machen, um nicht mit dem Pkw des Unbekannten zu kollidieren. Dieser war bei Rot in Richtung Trippstadter Straße gefahren. Die Polizei bittet um Hinweise. Wer hat den Vorfall am Mittwoch um 9.30 Uhr beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem Auto geben? Es soll sich bei dem Wagen um einen weißen Pkw, ähnlich einem VW Golf Plus, handeln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

