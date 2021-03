Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht - Verkehrsunfallbeteiligte gesucht

Deidesheim (ots)

Am Freitag, den 12.03.21, gegen 16:50 Uhr, kam es auf B271 zu einem Verkehrsunfall. Zwei der drei Unfallbeteiligten befuhren die B271 in Richtung Bad Dürkheim, als sich an der Anschlussstelle Deidesheim die Fahrerin eines weißen PKW´s in den fließenden Verkehr einfädeln wollte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete der erste PKW auf der bevorrechtigten Fahrbahn eine Vollbremsung ein, woraufhin der nachfolgende PKW diesem auffuhr. Nach dem Auffahrunfall hielt die weibliche Fahrerin des weißen PKW kurz an und vergewisserte sich nach dem Wohlbefinden der anderen Beteiligten. Jedoch entfernte sie sich im Anschluss ohne Angaben zu ihrer Person und möglicher Beteiligung am Unfallverschulden in ihrem Fahrzeug von der Örtlichkeit. Das Kennzeichen des PKW´s habe die Ortskennung von Neustadt/Weinstraße und sei durch den Unfall nicht beschädigt worden. Bei der Fahrerin habe es sich um eine ca. 40-50jährige Frau mit braunen oder dunkelblonden Haare gehandelt. An den verunfallten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden i.H. von ca. 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell