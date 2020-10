Polizei Düren

POL-DN: Radfahrer fährt auf Pkw auf

Düren (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es an der Kreuzung Zollhaustraße / Berta-Timmermann-Straße zu einer Kollision zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Gegen 10:25 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Auto die Zollhaustraße aus Düren kommend in Fahrtrichtung Berta-Timmermann-Straße. Dabei fuhr er an einem Radfahrer vorbei, der mit seinem Rad den Fahrradschutzstreifen in gleicher Richtung befuhr. An der Kreuzung wollte der Autofahrer aus Düren nach rechts abbiegen. Er hielt seinen Wagen an, da Fußgänger die Fahrbahn der Berta-Timmermann-Straße querten, denen er Vorrang zu gewähren hatte. Der von hinten nahende Radfahrer gab gegenüber den Beamten an, er habe diesen Vorgang zu spät wahrgenommen. Er habe noch versucht, nach links auszuweichen und so den Pkw zu umfahren. Dabei sei er jedoch gegen das Heck des Wagens gefahren und mit dem Kopf auf die Heckscheibe geschlagen.

Der 22-Jährige aus Düren wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell