Polizei Düren

POL-DN: Tankstellenräuber scheitert

Düren (ots)

In der Nacht zu Mittwoch versuchte ein Unbekannter, Geld in einer Tankstelle zu rauben. Dies gelang ihm nicht. Trotzdem wird er nun von der Polizei gesucht.

Gegen 01:10 Uhr betrat ein noch unbekannter Mann die Tankstelle am Dürener Friedrich-Ebert-Platz. Er trat an den Tresen und forderte die Herausgabe von Bargeld. Dabei schob er seine Jacke etwas zurück und zeigte dem Angestellten eine Waffe, die in seinem Hosenbund steckte. Ob es sich dabei um eine echte Pistole handelte, vermochte der Mitarbeiter der Tankstelle nicht zu sagen. Er entgegnete dem Täter, dass er kein Geld habe. Daraufhin habe der Unbekannte die Tankstelle sofort in Richtung Konrad-Adenauer-Parkt verlassen.

Der Kassierer konnte den Täter wie folgt beschreiben:

- männlich - circa 1,70 -1,78 Meter groß - etwa 70 kg schwer - helle Hautfarbe - sprachdeutsch mit Akzent - trug eine behelfsmäßige schwarze Maske, eine schwarze Jacke, graue Jeans und weiße Textilschuhe

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zum Täter machen können, sich unter der 02421 949-6425 mit der Leitstelle der Polizei Düren in Verbindung zu setzen.

