Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Discounter

Jülich (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu heute in einen Discounter im Industriegebiet "An der Leimkaul" ein. Trotz Alarmauslösung und sofortigem Einsatz von Sicherheitsdienst und Polizei konnten die Einbrecher Beute machen.

Der Alarm wurde gegen 02:30 Uhr ausgelöst und ließ Polizei und Sicherheitsdienst zum Supermarkt fahren. Das Gelände und das Gebäude wurden durchsucht, die Tätern hatten sich zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits entfernt. Der Spurensuche zufolge hatten sie die Eingangstür mit Gewalt geöffnet und sich in den Markt begeben, wo sie Elektroartikel an sich nahmen.

Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen liegen bislang nicht vor, werden aber an die Leitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 erbeten.

