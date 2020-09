Polizei Düren

POL-DN: Unfallflucht am Kreisverkehr

Langerwehe (ots)

Am Montagmorgen ereignete sich in Langerwehe ein Auffahrunfall. Die Beteiligten sprachen kurz miteinander - jetzt wird nach der Unfallverursacherin und Zeugen gesucht.

Das Unfallgeschehen wurde am Montagabend bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Demnach hatte am Morgen gegen 07:40 Uhr ein 54-jähriger Autofahrer aus Düren die B 264 aus Düren kommend in Fahrtrichtung Langerwehe befahren. Am Kreisverkehr in Höhe des Zubringers zur Autobahn A 4 musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter ihm fahrender Pkw fuhr daraufhin auf das Heck seines Fahrzeugs auf.

Die Fahrerin des Autos und der 54-Jährige stiegen aus und unterhielten sich kurz, doch der Dürener erklärte, zunächst zu seiner Arbeitsstelle zu fahren, bevor er zurückkehren würde um sich weiter mit der Unfallverursacherin auseinandersetzen zu können. Bei seiner Rückkehr zum Unfallort war die Autofahrerin jedoch nicht mehr da.

Die Polizei bittet nun die Pkw-Fahrerin des mutmaßlich schwarzen Audis mit Dürener Kennzeichen, sich zu melden. Auch Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem zuständigen Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats unter der Telefonnummer 02421 949-5214 in Verbindung zu setzen. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten ist die Leitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 zu erreichen.

