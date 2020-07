Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Beamer aus Schulklasse entwendet

Hildesheim (ots)

Elze: Aus einer Schulklasse in der Christophorusschule wurde am 10.07.2020 in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 09:20 Uhr ein Beamer entwendet. Täterhinweise an das Polizeikommissariat Elze unter der Telefonnummer 05068 93030.

