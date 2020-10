Polizei Düren

POL-DN: Gartenlaube geht in Flammen auf

Düren (ots)

In der Nacht zu Donnerstag ging in einer Kleingartenkolonie an der Stettiner Straße eine Gartenlaube in Flammen auf. Die Polizei sieht keinen Zusammenhang zu den Laubenbränden in der Rurstraße.

Gegen 02:00 Uhr meldete eine Zeugin der Feuerwehr eine brennende Gartenlaube. Als die Polizei am Brandort eintraf, hatten die Einsatzkräfte das Feuer bereits gelöscht. Gebrannt hatte die Rückwand des Häuschens, welches direkt auf der Parzelle neben dem Eingangstor zur Gartenanlage liegt. Den Eingang erreicht man von der Berliner Straße aus über einen Trampelpfad, welcher zwischen dem Neuen Friedhof Düren Ost und der Kleingartenanlage über Feldwege in Richtung B 56 führt.

Die Polizei sicherte am Brandort Spuren und geht von einer Brandstiftung aus. Einen Zusammenhang zwischen dem Brand der letzten Nacht und den Bränden in einer Gartenkolonie an der Dürener Rurstraße vermuten die Ermittler aktuell nicht. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der 02421 949-8126 mit dem sachbearbeitenden Beamten in Verbindung zu setzen.

