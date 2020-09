Polizei Düren

POL-DN: Auffinden einer Leiche

Nörvenich (ots)

Am Montagnachmittag wurdein einem Straßengraben an der L 263 zwischen Nörvenich und Eschweiler über Feld eine skelettierte Leiche aufgefunden. Die Identität konnte bereits festgestellt werden.

Einem Mitarbeiter der Straßenmeisterei bemerkte am Montag gegen 15:00 Uhr einen menschlichen Schädel in einem Graben entlang der L 263. Die Polizei wurde informiert, die in Zusammenarbeit mit der Gerichtsmedizin Köln den Toten barg und Maßnahmen zu seiner Identifizierung vornahm.

Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen 27 Jahre alten Mann aus Bayern, der dort bereits im Jahr 2017 vermisst gemeldet wurde. Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Straftat gibt es bislang nicht. Die Ermittlungen zur Ursache und den Umständen des Todes dauern an.

