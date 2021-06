Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Vermeintlicher "Handwerker" bestiehlt Seniorin

Borken (ots)

Mit einer dreisten Lüge hat sich ein Unbekannter am Donnerstag in Borken Zugang zur Wohnung einer Seniorin verschafft. Der Täter gab sich als Handwerker aus und behauptete, in der Seniorenwohnanlage dringende Arbeiten verrichten zu müssen. Daraufhin ließ die Frau ihn ein. Der Mann lenkte die betagte Bewohnerin ab und entwendete Schmuck. Der Unbekannte war circa 25 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, trug eine dunkle Hose sowie ein hellblaues T-Shirt und sprach akzentfrei Deutsch. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. Zugleich warnt die Polizei erneut davor, Unbekannten Zutritt zu gewähren, die unangemeldet klingeln und sich wie in diesem Fall, als Handwerker, als Techniker oder ähnliches ausgeben.

