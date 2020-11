Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Zwei Einbrüche in Werkstätten, ein Versuch

EmmerichEmmerich (ots)

Am Wochenende gingen Diebe gleich drei Werkstatt-Gebäude in Emmerich an. In der Nacht von Freitag auf Samstag (31. Oktober 2020) drangen die unbekannten Täter in die Werkstatt eines Bestattungsunternehmens an der Speelberger Straße ein. Sie entwendeten einen Schranktresor und mehrere Werkzeugmaschinen. Zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag (1. November 2020), 13:15 Uhr, schlugen unbekannte Täter ein Fenster zu einer Werkstatthalle am nahe gelegenen Klinkerweg ein, um in das Gebäude zu gelangen. Sie suchten das Büro auf und durchwühlten dies nach Diebesgut. Gestohlen wurde aber nichts. An einer zweiten Lagerhalle auf dem gleichen Gelände versuchten die Täter offenbar, eine Außenwand aufzuschlagen. Der Zutritt zum Gebäude gelang jedoch nicht. Die Kripo Emmerich erbittet Zeugenhinweise unter Telefon 02822 7830. (cs)

