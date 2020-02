Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person (Update)

Osterspai (ots)

Die Unfallursache ist weiterhin unklar. Ein Schwächeanfall kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Die 47-jährige Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert. Nach Aussage eines Ersthelfers, soll sich noch mindestens ein Fahrzeug vor ihm an dem verunglückten PKW vorbeigezwängt haben, ohne anzuhalten und sich um die verletzte Fahrerin zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in St. Goarshausen unter der Rufnummer 06771-93270 zu melden.

