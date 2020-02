Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Geschädigte nach betrügerischen Pelz- und Schmuckankäufen gesucht

Wiesensee und Westerburg (ots)

In dem Zeitraum vom 11.12.2019 bis 10.02.2020 wurde der Ankauf von Gold und Pelzen am Wiesensee und in Westerburg angeboten. Im Rahmen der Kaufabwicklung von Pelzen, Münzen, Schmuck, Porzellan, Teppichen etc. wurden den Verkäufern Zahlungsversprechen gemacht, die durch die Ankäufer vermutlich in betrügerischer Absicht nicht eingehalten wurden. Am 10.12.2020 verließen die Ankäufer die gemieteten Räumlichkeiten fluchtartig, ohne die Miete zu zahlen. Vor Ort konnten durch Einsatzkräfte der PI Westerburg noch Münzen, Pelzmützen, Porzellan etc. sichergestellt werden. Bislang meldete sich insgesamt vier Geschädigte, die der Betrugsmasche zum Opfer fielen.

Eventuelle weitere Geschädigten werden gebeten sich bei der PI Westerburg, 02663-98050, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

PI Westerburg

Telefon: 02663-9805-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell