FW-MG: Brand in einer Bauruine

Mönchengladbach-Heyden, 12.09.2020 02:51 Uhr, Steinsstraße (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei entdeckte in der Nacht zum Samstag einen Brand in einer Bauruine an der Steinsstraße und alarmierte die Feuerwehr.

In einem Aufzugschacht brannten Holzreste. Die über dem Schacht gelegene Dachkonstruktion war ebenfalls in Brand geraten. Das Feuer konnte durch zwei Trupps unter Atemschutz mit zwei C-Rohren schnell gelöscht werden. Personen wurden bei diesem Einsatz nicht verletzt.

Im Einsatz waren die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst der Feuerwehr mit einem Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Feuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Daniel Kleinen

