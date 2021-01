Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Unfallflucht mit Leichtverletzter

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 16:00 Uhr, warteten ein 75-jähriger Autofahrer aus Herten und eine 20-jährige Autofahrerin aus Gelsenkirchen an einer roten Ampel auf der Feldstraße in Höhe der Straße Über den Knöchel. Beim Wechsel auf Grünlicht fuhr ein unbekannter Autofahrer auf das Auto der 20-Jährigen auf. Ihr Auto wurde auf das Fahrzeug des 75-Jährigen geschoben. Der unbekannte Autofahrer flüchtete sofort von der Unfallstelle. Es ist nur bekannt, dass er ein rotes Auto fuhr.

Die Gelsenkirchenerin verletzte sich leicht. Medizinische Hilfe vor Ort vor nicht erforderlich.

Bei dem Unfall entstand 600 Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

