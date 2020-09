Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Geldbörse aus Rollator gestohlen ++ Handeloh - Zigarettenautomat aufgebrochen ++ Winsen -Betrunken auf dem Fahrrad unterwegs

Geldbörse aus Rollator gestohlen

Eine 91-jährige Frau ist am Montag (31.08.2020) Opfer von Taschendieben geworden. In der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 17:15 Uhr kaufte die Frau in einem Lebensmittelgeschäft an der Bahnhofstraße ein. Währenddessen hatte sie ihre Handtasche im Korb ihres Rollators abgelegt. In einem unbeobachteten Moment griffen Diebe in die Handtasche der Frau und entwendeten ihre Geldbörse. Erst später, als die 91-Jährige an der Kasse bezahlen wollte, fiel der Diebstahl auf.

Besonders bitter: Den Tätern gelang es, mit der ebenfalls gestohlenen EC Karte einen vierstelligen Betrag vom Konto der Geschädigten abzuheben. Täterhinweise gibt es derzeit nicht.

Handeloh - Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Zeit zwischen Montag (31.8.2020), 17:00 Uhr und Dienstag, 10:00 Uhr haben Diebe einen Zigarettenautomaten an der Handeloher Straße aufgebrochen. Zunächst zerschnitten die Täter mit einem Trennschleifer den Metallriegel und brachen dann die zusätzlich verschlossene Tür auf. Sie entwendeten diverse Zigarettenschachteln sowie etwas Münzgeld. Der Gesamtschaden wird auf rund 1000 EUR geschätzt.

Winsen -Betrunken auf dem Fahrrad unterwegs

Am Dienstag (1.9.2020), gegen 22:15 Uhr fiel Beamten in der Eckermannstraße ein 38-jähriger Mann auf, der auf einem unbeleuchteten Fahrrad und entgegen der Fahrtrichtung die Straße befuhr. Die Polizisten stoppten den Mann. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von rund 2,2 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellen die Beamten sicher.

