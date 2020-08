Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag, 28.08.2020 -12:00 Uhr-, bis Sonntag, 30.08.2020 -12:00 Uhr-

Landkreis Harburg (ots)

Buchholz in der Nordheide - Kundgebung gegen Rassismus

Am Samstag wurde in der Zeit von 15 bis 16 Uhr in der Innenstadt (Fußgängerzone / Peets Hoff) eine Kundgebung gegen Rassismus abgehalten. Anlass der Versammlung war gemäß Anmeldung eine Schlägerei im Rathauspark der Stadt Buchholz in der Nacht des 25.07.2020, welche die Polizei als fremdenfeindlichen Übergriff einstuft. (Vgl. Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Harburg vom 29.07.2020 - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/4665179 und vom 31.07.2020 - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/4667044 ) Zu der angemeldeten Versammlung erschienen zahlreiche Teilnehmer, die Zählungen variieren hier von 150 bis zu 250. Die Versammlung verlief störungsfrei. Corona-Hygiene-Regeln wurden durchgängig eingehalten.

Buchholz in der Nordheide - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurde ein beim Tannenweg geparkter Hyundai (blau, Hamburger Kennzeichen) stark beschädigt, der Unfallverursacher war geflüchtet. Der Sachschaden beträgt nach einer ersten Schätzung mindestens 2500 Euro und wurde gegen 08 Uhr morgens bemerkt. Kurz nach der polizeilichen Unfallaufnahme entdeckte der auch selber in der Umgebung nach dem Unfallverursacher suchende Geschädigte ein verdächtiges Fahrzeug in der Straße Föhrenschlucht: Der weiße Renault Master weist entsprechende Schäden auf. Der daraufhin von der Polizei zuhause angetroffene mutmaßliche Unfallflüchtige (29) war deutlich alkoholisiert. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Sachverhalt weiter aufhellen und ggf. den Unfallzeitpunkt näher eingrenzen können. Hinweise nimmt die Polizei in Buchholz entgegen (04181-285215).

Buchholz in der Nordheide - Betrunkener randaliert in Schuhgeschäft

Samstagmittag begann ein Buchholzer (61) in einem Schuhgeschäft in der Buchholzer Innenstadt zu randalieren, als er beim Diebstahl eines Rucksackes bemerkt worden und vom Personal zur weiteren Klärung in den Personalbereich gebeten worden war. Durch die alarmierten Polizeibeamten ließ er sich nicht beruhigen: Stattdessen schlug er nach einem Polizeibeamten, der ausweichen konnte, und beleidigte durchgehend die Anwesenden. Einem Platzverweis kam er nicht nach. Der stark alkoholisierte Mann pustete 2,33 Promille und wurde zur Ausnüchterung ins Gewahrsam gebracht.

Buchholz in der Nordheide - Mann würgt Lebensgefährtin, Passanten zeigen Zivilcourage

Samstagnacht, kurz vor 21 Uhr, riefen Passanten die Polizei in die Soltauer Straße nahe Aldi/Edeka, wo der Streit eines alkoholisierten Paares eskaliert war. Nach den Zeugenangaben hatte der Mann dabei schließlich das Fahrrad der Frau festgehalten und sie am Hals weggedrückt. In dem entstehenden Gerangel ist sie zu Boden gegangen, wobei er noch kurzfristig weiter den Hals gedrückt, doch dann abgelassen hatte: Die Zeugen zeigten eine ausgezeichnete Zivilcourage, indem sie lautstark dazwischen gingen, dabei die Polizei riefen und die Aufmerksamkeit des Mannes so von seiner Lebensgefährtin ablenkten. Womöglich wurde dadurch Schlimmeres verhindert. Der Aggressor (38) blieb auch beim Eintreffen der Polizeibeamten nicht ruhig: In deren Anwesenheit beleidigte er weiter seine Lebensgefährtin (34) und bedrohte die Beamten unter anderem mit dem Tode. Er wurde letztendlich dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Seevetal/Bullenhausen - Party mit Verstößen gegen Corona-Vorschriften

Freitagnacht feierten ca. 35 überwiegend minderjährige Personen eine Party am Elbufer. Hierzu hatten sie ein Zelt und eine generatorbetriebene Musikanlage aufgebaut. Aufgrund der hohen Lautstärke und diverser Verstöße gegen die Corona-Verordnung wurde die Feierlichkeit durch die eingesetzten Beamten beendet und ein Aufräumen der Örtlichkeit veranlasst. Hierbei zeigten sich einige der jungen Verursacher äußerst uneinsichtig und unkooperativ. Sie dürfen nun mit Bußgeldern wegen Verstoßes gegen die Niedersächsische Corona-Verordnung rechnen.

Rosengarten - Verkehrsunfall mit zwei Krafträdern und einem Pkw

Glück im Unglück hatte ein Motorradfahrer (40) aus Neu Wulmstorf am frühen Samstagnachmittag gegen 14 Uhr. Er war gemeinsam mit einem weiteren Motorradfahrer auf der K52 zwischen Tötensen und Sieversen unterwegs, als ihm von einem Renault-Scenic-Fahrer die Vorfahrt genommen wurde. Der Motorradfahrer kollidierte frontal mit der linken Fahrzeugseite des Pkw und wurde mit Verdacht auf schwerste Verletzungen ins Buchholzer Krankenhaus eingeliefert. Es stellte sich jedoch heraus, dass er sich nur verhältnismäßig leicht verletzt hatte. Da auch der zweite Motorradfahrer (29) samt Sozia (27) stürzte und die drei Insassen des Pkw leicht verletzt wurden, waren insgesamt 6 Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Durch Feuerwehr und Polizei wurden die Rosengartenstraße und die Anschlussstelle Tötensen für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.

A39 - Fahrzeugbrand verhindert

Auf der A39 in Richtung Hamburg kam es am Samstagabend gegen 19:45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Winsen/West und Maschen bei einem Pkw-Anhänger zu einem Ladungsbrand. Der aus dem Landkreis Ratzeburg stammende Fahrzeugführer (47) bemerkte während der Fahrt, dass sein mit Pappe beladene Gespann in Brand geriet, stoppte umgehend auf dem Seitenstreifen und löschte den Brand vor dessen Ausdehnung. Die freiwillige Feuerwehr Winsen (L.) wurde hinzugezogen, mögliche Glutnester wurden abgelöscht. Als Ursache wird eine aus einem vorbeifahrenden Pkw geworfene Zigarette vermutet. Der geschätzte Schaden beläuft sich glücklicherweise nur auf ca. 500 Euro. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, glimmende oder brennende Gegenstände bei anhaltender Trockenheit wegzuwerfen.

Landkreis Harburg - Trunkenheiten

Am frühen Sonntagmorgen pustete eine Autofahrerin (18) 1,17 Promille bei einer Verkehrskontrolle in Stelle in der Straße Glenfield. Der jungen Frau wurde eine Blutprobe entnommen, ihren Führerschein stellten die Beamten sicher.

Am Samstagabend gegen 23 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung im Tönnhäuser Weg in Winsen (Luhe) einen E-Scooter Fahrer. Bei dem Fahrer (34) stellten die Beamten eine Atemalkoholkonzentration von 1,44 Promille fest. Da es sie bei den E-Scootern um Kraftfahrzeuge handelt, wurde gegen den Mann aus Drage ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Am Samstagabend um kurz nach 18:00 Uhr kam es in Tespe, Einmündung der Blumenstraße auf die Elbuferstraße, zu einem Beinaheunfall. Ein Mann aus Tespe (27) bog mit seinem Kleinkraftrad in die Elbuferstraße ein, ohne die Vorfahrt des Autofahrers aus Artlenburg (34) zu beachten. Dieser konnte nur durch eine Vollbremsung den Zusammenstoß verhindern. Der 27-jährige Verursacher versuchte vom Unfallort zu flüchten, konnte aber durch engagierte Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der Verursacher ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zudem unter Alkoholeinfluss. Ein erster Test ergab einen Wert von 2,16 Promille. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Drage - Verstoß gegen das Waffengesetz

Am Samstagmittag wurde der Polizei ein verdächtiger Mann gemeldet, der in seinem Garten ein Gewehr putzt. Durch das Amtsgericht in Lüneburg wurde ein Eilbeschluss zur Hausdurchsuchung erlassen. Dabei fanden die Beamten im Kofferraum eines Pkw, der dem 37-jährigen Beschuldigten gehört, ein Luftdruckgewehr ohne Prüfzeichen sowie dazugehörige Munition. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, das Luftdruckgewehr wurde beschlagnahmt.

Egestorf - Brand einer Geschirrspülmaschine

Am Samstag gegen 09:00 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu einer Brandmeldung nach Egestorf aus. In einem Mehrfamilienhaus hatte eine Geschirrspülmaschine aus ungeklärter Ursache angefangen zu brennen. Eine Bewohnerin (30) hatte den Brand bemerkt und mit ihrem Säugling die Wohnung verlassen. Anschließend wurden die übrigen Bewohner gewarnt und die Feuerwehr alarmiert. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, die Wohnung der jungen Familie bleibt aber zunächst unbewohnbar.

Stelle - Brand einer Mofa

In Stelle musste die Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen gegen 04:00 Uhr ausrücken. Ein am Getränkemarkt abgestellter Roller fing aus ungeklärter Ursache Feuer und brannte ab. Es entstand zudem leichter Gebäudeschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

