Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Werkstatt ++ Winsen und Neu Wulmstorf - Mehrere Einbrüche in Firmentransporter - Polizei vermutet Zusammenhang

Egestorf/Evendorf (ots)

Einbruch in Werkstatt

An der Straße Evendorf Osterfeld sind Diebe in der Nacht zu Donnerstag (27.8.2020) in eine Werkstatt eingebrochen. In der Zeit zwischen 17 und 7 Uhr brachen die Täter eine Eingangstür zu der Werkstatt auf und betraten so die Räumlichkeiten. Sie entwendeten mehrere Maschinen und Werkzeuge sowie ein Laptop. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.

Winsen und Neu Wulmstorf - Mehrere Einbrüche in Firmentransporter - Polizei vermutet Zusammenhang

In der Nacht zu Donnerstag wurden in Winsen und in Neu Wulmstorf jeweils zwei Firmentransporter von Unbekannten aufgebrochen.

An der Straße Gehrdener Deich traf es zwei Mercedes Sprinter. Aus ihnen entwendeten die Täter zahlreiche Werkzeuge, wie Sägen, Bohrmaschinen, Schweißgeräte und einen Scheinwerfer.

In Neu Wulmstorf brachen die Täter zwei Kleintransporter in der Wilhelm-Busch-Straße sowie in der Schillerstraße auf. Auch hieraus wurden zahlreiche Werkzeuge gestohlen.

Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro. Aufgrund der sehr ähnlichen Begehungsweise der Taten ist ein Zusammenhang wahrscheinlich. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Winsen unter der Telefonnummer 04171 7960 und in Neu Wulmstorf unter der Telefonnummer 040 33441990 entgegen.

