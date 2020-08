Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Alarmanlage vertrieb Einbrecher ++ Seevetal/Glüsingen - Vom Bremspedal gerutscht ++ Seevetal/Meckelfeld - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Winsen (ots)

Alarmanlage vertrieb Einbrecher

Heute (26.8.2020), gegen 0:50 Uhr, wollten Diebe in eine Lagerhalle an der Drager Straße einbrechen. Als die Täter die Vorhangschlösser der Eingangstür aufgebrochen hatten und die Lagerhalle betraten, lösten sie die Alarmanlage aus. Die Diebe machten auf dem Absatz kehrt und flüchteten in die Dunkelheit. Beute machten sie nach ersten Erkenntnissen nicht mehr.

Seevetal/Glüsingen - Vom Bremspedal gerutscht

In Glüsingen kam es am Dienstag (25.08.2020) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro entstand. Gegen 12.50 Uhr war eine 87-jährige Frau mit ihrem Pkw auf der Straße Lohe unterwegs. Vor einem parkenden Pkw wollte die Frau anhalten. Beim Bremsen rutschte sie vermutlich vom Bremspedal ab. Ihr Wagen beschleunigte und stieß gegen einen neben der Fahrbahn stehenden Carport und den darin abgestellten Mercedes. Glücklicherweise blieben die Frau und ihr Mitfahrer unverletzt. Der Pkw der 87-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Seevetal/Meckelfeld - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Gestern (25.8.2020), in der Zeit zwischen 7:55 Uhr und 16:00 Uhr, kam es in der Glockenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte hatte ihren silberfarbenen Toyota Yaris am Fahrbahnrand gegenüber der Kirche geparkt.

Als sie um 16.00 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung am hinteren Stoßfänger fest. Der Schaden wird auf rund 1000 EUR geschätzt.

Der Verursacher hat sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet. Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

