POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum 21.08.2020, 12:00 Uhr bis 23.08.2020, 12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

Handeloh - Scheunenbrand

Am Freitag, 21.08.2020, gegen 17:30 Uhr gerät in Handeloh in der Straße Im Dorf vermutlich aufgrund eines technischen Defektes eine Getreidetrocknungsanlage in Brand. Das Feuer greift dabei auf die Scheune, in der das Getreide gelagert wird, über. Ersthelfer bekämpfen das Feuer mit Feuerlöscher und Gartenschlauch und können die Brandstelle bis zum Eintreffen der Feuerwehr eindämmen, so dass die Feuerwehr den Brand schnell ablöschen kann.

Dohren - Trunkenheitsfahrt

Anlässlich einer Verkehrskontrolle am Sonntag, 23.08.2020, gegen 02:00 Uhr in Dohren wird durch die Polizeibeamten bei dem 19 Jahre alten Fahrer eines Pkw Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergibt dabei einen Wert von 0,78 Promille. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld, sowie ein Fahrverbot.

Buchholz - Einschleichdiebstahl

Am Freitag, 21.08.2020, zwischen 17:00 Uhr bis 17:30 Uhr nutzt ein unbekannter Täter in Buchholz im Tannenweg eine offen stehende Haustür, um in ein Wohnhaus zu gelangen, wo er diversen Schmuck erbeutet. Die Bewohnerin hatte das Haus nur kurz verlassen und dabei die Tür offen gelassen, während ihr Ehemann sich im Obergeschoss des Hauses aufhielt. Bei Rückkehr in das Haus stellte die Frau den Diebstahl des Schmuckes fest.

Winsen - Beleidigung und Bedrohung

Am Abend des 21.08.2020 wurden Beamte des PK Winsen (Luhe) zur Unterstützung eines Kollegen der Bundespolizei zum Bahnhof in Winsen (Luhe) entsandt. Dieser wurde zuvor auf der Zugfahrt von Hamburg nach Lüneburg vom Zugpersonal auf eine männliche Person aufmerksam gemacht, welche mehrere Fahrgäste bedroht und beleidigt habe. Nachdem die Person am Bahnhof in Winsen (Luhe) aufgrund des gezeigten Verhaltens durch das Zugpersonal des Zuges verwiesen wurde, zeigte sich der 44-jährige Lüneburger auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten im Rahmen der anschließend durchgeführten Identitätsfeststellung umgehend aggressiv und beleidigte diese. Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Winsen - Verstöße gegen die Corona-Allgemeinverfügung/ das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz

Am Morgen des 22.08.2020 kontrollierten Beamte des PK Winsen (Luhe) eine feiernde Personengruppe im Eckermannpark in Winsen (Luhe). Gegen die 11 angetroffenen Personen (7 Erwachsene, 2 Jugendliche u. 2 Heranwachsende) wurden jeweils Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz gefertigt. Da bei den Personen Betäubungsmittel und dazugehörige Konsumutensilien aufgefunden wurden, wurden gesonderte Strafverfahren eingeleitet. Des Weiteren führte eine der kontrollierten Personen eine Softairwaffe und ein Einhandmesser bei sich. Hierzu wurde ebenfalls ein gesondertes Verfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet.

Winsen - Trunkenheit im Straßenverkehr infolge Drogen

Am Morgen des 23.08.2020 kontrollierten Beamte des PK Winsen (Luhe) einen Pkw auf der Lüneburger Straße in Winsen (Luhe). Hierbei stellte sich heraus, dass die 31-jährige Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Cannabis stand. Ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC. Zudem räumte die Fahrzeugführerin ein, am Vorabend einen Joint konsumiert zu haben. Bei ihr wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Seevetal/ Meckelfeld - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom 21.08.2020, 22:00 Uhr bis 22.08.2020, 15:00 Uhr wurde in der Glüsinger Straße 11 in Meckelfeld ein geparkter Pkw angefahren. Der rote Pkw des Geschädigten war auf dem dortigen Parkplatz geparkt und wurde an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Unfallverursachend ist nach Spurenlage ein weißer Pkw. Anstatt sich um die Schadenregulierung zu kümmern, verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle und fuhr unerkannt davon. Wer Hinweise zu dem Unfallverursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Seevetal unter 04105-6200.

Seevetal/ Maschen - Person mit offenem Haftbefehl

Am Morgen des 22.08.2020 wird durch einen Hinweisgeber mitgeteilt, dass sich eine augenscheinlich alkoholisierte männliche Person mit freiem Oberkörper in der Straße Alter Postweg aufhalten soll. Durch die Polizei wird die beschriebene Person angetroffen. Bei Überprüfung der Personalien stellt sich heraus, dass gegen die Person ein offener Haftbefehl vorliegt. Die Person wird festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Lüneburg verbracht.

Seevetal/ Betrugsmasche "Microsoft-Mitarbeiter"

Am Wochenende ist es in mehreren Ortsteilen wiederholt zu versuchten und vollendeten Betrugsanrufen gekommen. Hierbei geben sich die Täter als Microsoft-Mitarbeiter aus, und teilen mit, dass der Computer gehackt wurde oder das Microsoft-Konto nicht mehr aktuell sei. Um dieses zu beheben soll dann durch die Geschädigten entweder Geld überwiesen oder ein Fernzugriff auf den Computer erlaubt werden. Durch diese Betrugsmasche wurden durch die Täter mehrere hundert Euro erlangt.

