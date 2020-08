Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Seniorin betrogen und bestohlen ++ Winsen/Hoopte - Motorboote ausgeschlachtet ++ Winsen - Betrunken mit dem Fahrrad gestürzt ++ Winsen/Hoopte - Motorrad übersehen und abgedrängt

Buchholz (ots)

Seniorin betrogen und bestohlen

Unbekannte haben am Donnerstag (20.8.2020) eine 85-jährige Frau betrogen und bestohlen. Die Männer klingelten gegen 10.15 Uhr bei der Seniorin in der Hermann-Burgdorf-Straße und boten ihr Dachreinigungsarbeiten an. Die Frau ließ sich dazu überreden, für 2000 Euro Arbeiten durchführen zu lassen.

Während einer der Täter die Frau im Gespräch ablenkte, begab sich der andere ins Obergeschoss, um angeblich mit den Arbeiten zu beginnen. Vermutlich durchsuchte er stattdessen einige Räume, denn später stellte die Frau fest, dass ihr Schmuck für rund 1000 Euro gestohlen worden war. Die Arbeiten führten die Täter nicht ansatzweise durch. Mit der Ausrede, weiteres Werkzeug holen zu müssen, verabschiedeten sie sich von der Frau, nachdem sie bereits die 2000 Euro in bar gezahlt hatte.

Eine genauere Personenbeschreibung ist der Geschädigten derzeit nicht möglich. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Winsen/Hoopte - Motorboote ausgeschlachtet

In der Nacht zu Donnerstag (20.8.2020), in der Zeit zwischen 23:30 Uhr und 6:00 Uhr, haben Unbekannte zwei auf einem Hinterhof an der Straße Hoopter Elbdeich auf Anhängern abgestellte Motorboote auf einen rückwärtigen Feldweg geschoben. Dort machten sich die Täter über die beiden Boote her und montiert in diverse Teile ab. Unter anderem wurden die Außenbordmotoren, Armaturen, Tank und Lenkrad abgeschraubt. Der entstandene Schaden wird auf rund 20.000 EUR geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Winsen, Tel. 04171 7960.

Winsen - Betrunken mit dem Fahrrad gestürzt

Am Donnerstag, gegen 13:15 Uhr, meldete ein Zeuge einen Radfahrer, der in der Hansastraße mit seinem Gefährt gestürzt war. Als die Beamten vor Ort eintrafen und den 55-jährigen Radfahrer ansprachen, bemerkten sie, dass dieser stark alkoholisiert war. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von 2,94 Promille.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Sein Fahrrad musste er stehen lassen. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe.

Winsen/Hoopte - Motorrad übersehen und abgedrängt

Ein 48-jähriger Mann hat gestern (20.8.2020), gegen 18:55 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der Straße Hoopter Elbdeich verursacht. Der Mann war mit einem Traktor in Richtung Fliegenberg unterwegs und wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen. Hierbei übersah er jedoch, dass sich links hinter ihm gerade ein Motorrad im Überholvorgang befand. Der 52-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Versuch, dem Traktor auszuweichen, nach links gegen den Bordstein abgedrängt. Er und seine 53-jährige Sozia stürzten und verletzten sich dabei schwer. Sie kamen ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell