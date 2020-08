Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Auffahrunfall ++ Salzhausen/Luhmühlen - mit 109 km/h durch die 70er-Zone

Neu Wulmstorf/Elstorf (ots)

Auffahrunfall

Auf der B3, in Fahrtrichtung Buxtehude, kam es am Dienstag (18.8.2020), gegen 13:40 Uhr zu einem Auffahrunfall. Eine 28-jährige Frau, die mit ihrem Ford in Richtung Buxtehude unterwegs war, übersah, dass vor ihr der Seat einer 20-jährigen Frau verkehrsbedingt gehalten hatte. Sie fuhr auf diesen Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat auf den davor stehenden VW eines 71-jährigen Mannes geschoben.

Die 20-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an allen drei Pkw wird auf rund 16.000 EUR geschätzt.

Salzhausen/Luhmühlen - mit 109 km/h durch die 70er-Zone

Am Dienstag, in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr, überwachten Beamte der Verfügungseinheit die gefahrenen Geschwindigkeiten auf der L 216 in Fahrtrichtung Lüneburg. Von circa 200 Fahrzeugen, die in dieser Zeit die Messstelle passierten, hielten sich 15 Verkehrsteilnehmer nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Die traurigen Spitzenreiter wurden mit 106 und 109 km/h gemessen. Sie müssen neben einem Bußgeld mit einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

