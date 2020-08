Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw-Diebe blieben erfolglos ++ Stelle/A 39 - Führerschein nach Verkehrsunfall sichergestellt

Seevetal (ots)

Pkw-Diebe blieben erfolglos

Am vergangenen Wochenende versuchten Unbekannte in Emmelndorf und in Hittfeld zwei Pkw durch Manipulationen am Schließsystem zu stehlen.

In der Gartenstraße waren die Täter in der Nacht zu Montag aktiv. In der Zeit zwischen 22 und 8 Uhr entfernen Sie das Schloss aus der Fahrertür. Im Inneren des Wagens schlossen sie ein Diagnosegerät an, um für das Fahrzeug einen neuen Schlüssel zu programmieren. Vermutlich wurden die Diebe jedoch gestört. Der Wagen verblieb auf dem Stellplatz.

In der Straße Am Redder traf es in der Zeit zwischen Samstag, 22 Uhr und Montag, 8 Uhr einen Jeep. Auch hier manipulierten die Täter das Schlüsselsystem, schafften es jedoch nicht, den Wagen zu starten. In beiden Fällen entstand ein Schaden von jeweils mehreren hundert Euro.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Stelle/A 39 - Führerschein nach Verkehrsunfall sichergestellt

Auf der A 39, in Fahrtrichtung Maschen, kam es am Montag (17.8.2020) zu einem Verkehrsunfall. Eine 60-jährige Frau war mit ihrem Mercedes auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als ihr plötzlich ein 35-jähriger Fahrer, der ebenfalls mit einem Mercedes unterwegs war, vom linken Fahrstreifen kommend, in die Seite fuhr. Beide Beteiligte brachten ihre Fahrzeuge auf dem Standstreifen zum Stehen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 35-Jährige alkoholisiert war. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von rund 1,8 Promille. Weiterhin gab er an, Medikamente genommen zu haben. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Der Sachschaden an den beiden Pkw wird auf rund 13.000 EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell