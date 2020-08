Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Aufgefundene Kameras konnten zugeordnet werden

Buchholz (ots)

Nach Veröffentlichung eines Zeugenaufrufes zu aufgefundenen Fotokameras (PM: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/4681688), meldete sich noch am Montag ein Zeuge. Er hatte die Kameras in einem Social-Media-Beitrag der Polizei wiedererkannt. Demnach waren sie im Rahmen einer Geschäftsauflösung in der vergangenen Woche in Buchholz verschenkt worden. Die neuen Eigentümer hatten offenbar keinen Gefallen daran gefunden und sie kurz danach in einem Gebüsch entsorgt.

Hinweise auf eine Straftat gibt er derzeit nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell