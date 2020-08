Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Eigentümer alter Kameras gesucht +++ ZEUGEN GESUCHT: Exhibitionist am Kreishaus

Buchholz (ots)

Die Polizei sucht die Besitzerin oder den Besitzer von 4 Foto-Kameras älteren Modells (siehe Foto). Bereits am Mittwoch wurden die Kameras in einem Gebüsch in der Poststraße gefunden. Hinweise auf den Eigentümer oder die Eigentümerin erbittet jetzt die Polizei Buchholz unter 04181/2850.

Frau belästigt - Unbekannter Täter masturbiert am Kreishaus

Winsen. Als eine 23-Jährige am letzten Dienstag, 11.08.2020, gegen 17:00 Uhr, in der Nähe des Kreishauses an der Luhe saß und telefonierte, bemerkte sie aus dem Augenwinkel eine männliche, masturbierende Person hinter sich. Da dieser Ort gerne von Spazierenden genutzt wird, könnte die Tat durch Zeugen beobachtet worden sein. Der Mann wird wie folgt beschrieben: - Ca. 35 Jahre alt - helle Hautfarbe - schlanke Figur - ca. 175-180 cm - knielange blaue Hose - gestreiftes T-Shirt - dunkles Cap - Sonnenbrille

Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Winsen unter 04171-7960 zu melden.

