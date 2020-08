POL-WL: POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg für den Zeitraum von Freitag, 14.08.2020, 12:00 Uhr bis Sonntag, 16.08.2020, 13:00 Uhr

Polizeiinspektion Harburg

LK Harburg (ots) Jesteburg - zwei alkoholisierte 16-jährige ohne Führerschein verursachen Verkehrsunfall Am frühen Samstagmorgen nutzen zwei Jugendliche im Alter von 16 Jahren unerlaubt den Buggy mit Überrollkäfig von einem der Erziehungsberechtigten der Jugendlichen. Des Weiteren sind die beiden Jugendlichen nicht im Besitz eines entsprechenden Führerscheins. In der Straße Hasseler Weg kommen die Jugendlichen infolge von Alkohol von der Fahrbahn ab und beschädigen einen dortigen Zaun. Nach dem Unfall flüchten die Jugendlichen zunächst fußläufig vom Unfallort. Als die Polizeibeamten den Sachverhalt vor Ort aufnehmen, kehren die Jugendlichen zum Ort des Geschehens zurück. Durch einen Alkoholtest kann festgestellt werden, dass beide Jugendlichen einen Wert von 1,2 Promille haben. Gegen beide Jugendliche werden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Nach einer Blutentnahme werden diese an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Sprötze/Buchholz i.d.N. - wiederholter Einbruchsdiebstahl bei EDEKA Am Sonntagmorgen, gegen 01:50 Uhr, wird durch einen Sicherheitsdienst Einbruchalarm bei einem EDEKA-Markt in der Niedersachsenstraße gemeldet. Daraufhin begeben sich unverzüglich mehrere Streifenwagen zum betroffenen EDEKA-Markt. Bereits nach kurzer Zeit treffen die ersten Polizeibeamten vor Ort ein. Zu diesem Zeitpunkt haben die drei Täter den Markt bereits wieder verlassen. Zuvor haben diese die Außentür der angrenzenden Bäckerei aufgehebelt und anschließend das Trenngitter zum EDEKA-Markt durchgeschnitten. Im dortigen Kassenbereich haben die Täter zunächst vergeblich versucht die Kassen zu öffnen. Anstelle von Bargeld entwenden die Täter Tabakwaren in unbekannter Höhe und flüchten anschließend über den Parkplatz und einen angrenzenden Wall in unbekannte Richtung. Eine sofortige Fahndung durch diverse Polizeikräfte führt nicht zum Auffinden der Täter. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen können bei der PI Harburg, in Buchholz unter 04181 285-0 abgegeben werden.

Tostedt - 31-jähriger prallt mit 1,9 Promille mit einem Pkw gegen einen Baum und flüchtet im Anschluss vom Unfallort Am Samstag, gegen 02:10 Uhr, kommt der Fahrer mit seinem Hyundai in der Straße Zinnhütte aufgrund von ausgiebigem Alkoholkonsum von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen dortigen Baum. Anschließend flüchtet der Fahrer zunächst vom Ort des Geschehens. Aufgrund eines aufmerksamen Zeugen kann der flüchtige Fahrer im Nahbereich identifiziert werden. Aufgrund der Alkoholisierung ist dem 31-jährigem Fahrer durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen worden. Des Weiteren wird sein Führerschein durch die Polizei einbehalten.

Hollenstedt - 46-jähriger Hollenstedter verursacht mit 2,0 Promille einen Unfall und fährt anschließend nach Hause Am Sonntagmorgen, gegen 04:40 Uhr, touchiert ein 46-jähriger Hollenstedter einen, am Fahrbahnrand der Estetalstraße haltenden Pkw. Anstatt an der Unfallstelle auf das Eintreffen der Polizei zu warten, fährt er mit dem verunfallten Fahrzeug zu sich nach Hause. Da sich die Unfallbeteiligte das Kennzeichen des Fahrers gemerkt hat, können die Polizeibeamten die Wohnanschrift von diesem ermitteln, so dass dieser kurze Zeit später Besuch von der Polizei bekommt. An der Wohnanschrift stellt sich sogleich der Grund des fluchtartigen Verlassens des Fahrers heraus; ein Alkoholtest ergibt einen Wert von 2,0 Promille. Auch in diesem Fall folgt der Blutentnahme die Einbehaltung des Führerscheins.

Harmstorf - unbekannte Täter versuchen vergeblich in ein Einfamilienhaus einzubrechen Am Freitagvormittag, zwischen 08:00 und 13:30 Uhr, versuchen unbekannte Täter in der Straße Zum Leeborn in Harmstorf in ein dortiges Einfamilienhaus einzubrechen. Zuvor ist es den Tätern auf unbekannte Art und Weise gelungen die Tür des dortigen Schuppens zu öffnen. Nach bisherigem Kenntnisstand haben die Täter kein Diebesgut entwendet. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen können bei der PI Harburg, in Buchholz unter 04181 285-0 abgegeben werden.

Landkreis Harburg - Mehr als 46 Ruhestörungen am Wochenende im gesamten Landkreis Über das Wochenende sind sowohl über Notruf als auch über die Telefonleitung der einzelnen Dienststellen mehr als 46 Ruhestörungen gemeldet worden. Die Meldungen haben zeitweise ein Ausmaß angenommen, so dass die Telefonleitungen stark ausgelastet gewesen sind.

Klecken/Rosengarten - Aufwendige Suchmaßnahmen nach einer vermissten Person Durch die Tochter und zugleich Betreuerin einer 78-jährigen an Demenz erkrankten Frau wird am Freitagvormittag eine Vermisstenanzeige bei der Polizei Seevetal erstattet. Die ältere Frau lebt noch allein in direkter Nachbarschaft ihrer Tochter in einem Einfamilienhaus. Im Haus stellt die Tochter fest, dass lebensnotwendige Medikamente für mindestens drei Tage fehlen würden. Die Frau ist am Abend zuvor das letzte Mal gesehen worden. Daraufhin werden umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei im Bereich Rosengarten durchgeführt. Zusätzlich werden eine Drohne und ein Polizeipersonenspürhund zum Absuchen des Nahbereichs angefordert. Am Nachmittag hat die Polizei dann den entscheidenden Tipp einer Nachbarin erhalten, die gesehen hat, dass die Frau am Vortag mit einem Auto abgeholt worden ist. Weitere Ermittlungen haben dann zu dem Ergebnis geführt, dass eine weitere Tochter ihre Mutter zu einem Kurzurlaub abgeholt hat, ohne die Schwester zu informieren.

Neu Wulmstorf - Trunkenheit im Straßenverkehr In Neu Wulmstorf wird am Freitag, gegen 08:00 Uhr, ein 23-jähriger Hamburger mit seinem Pkw kontrolliert. Bei der Kontrolle kann festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von THC gefahren ist. Aufgrund der Ermittlungsergebnisse wird eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Ohlendorf/Seevetal - 17-jähriger Kradfahrer nach Zusammenstoß mit Bus leicht verletzt ins Krankenhaus Am Freitag, gegen 07:45 Uhr, befährt ein 46-jähriger polnischer Fahrzeugführer mit einem Kraftomnibus die Brackeler Straße in Fahrtrichtung Brackel. Auf Höhe eines Feldes biegt der Fahrer nach links auf dieses ein und übersieht dabei ein entgegenkommendes Leichtkraftrad. Dem 17-jährigen Kradfahrer gelingt es unmittelbar vor dem Aufprall vom Krad abzuspringen. Durch den Aufprall auf der Fahrbahn wird dieser leicht verletzt. Aufgrund der Verletzungen wird er vorsorglich mittels Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Neu Wulmstorf - 71-jährige Frau liegt nach Sturz erheblich verletzt vier Tage in ihrer Wohnung Über vier Tage liegt eine 71-jährige Frau verletzt in ihrer im Obergeschoss befindlichen Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße in Neu Wulmstorf. Die Dame ist am Dienstag in der Badewanne gestürzt und hat sich vermutlich eine Fraktur zugezogen. Am Freitagvormittag ist es ihr gelungen bis zur Haustür zu robben, um nach Hilfe zu rufen. Daraufhin haben Nachbarn die Feuerwehr gerufen, welche die Frau mittels eines Leiterwagens über ihren Balkon bergen kann. Nach der Erstversorgung vor Ort wird die verletzte Frau mittels Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Neu Wulmstorf - unbekannter Täter schlägt die Fensterscheibe der Eingangstür des Lebensmittelgeschäfts "Bergfräulein" mittels eines Hammers ein Am Sonntag, gegen 03:35 Uhr, wird ein junger, vermutlich stark alkoholisierter, Mann dabei beobachtet, wie er mit einem Hammer auf die Fensterscheibe der Eingangstür des Lebensmittelgeschäfts "Bergfräulein" in der Bergstraße in Neu Wulmstorf eingeschlagen hat. Dem Täter ist es dabei nicht gelungen die Fensterscheibe zu zerstören, so dass er sich schließlich in unbekannte Richtung entfernt hat. Hinweise zu der verdächtigen Person können bei der PST Neu Wulmstorf (Tel.: 040/33441990) oder der PI Harburg, in Buchholz unter 04181 285-0 abgegeben werden.

Hoopte/Winsen (Luhe) - 23-jährige Motorradfahrerin stürzt alleinbeteiligt und zieht sich leichte Verletzungen zu Am Samstagnachmittag, gegen 15:20 Uhr, befährt eine 23-jährige Motorradfahrerin den Hoopter Elbdeich. Bei einem Überholmanöver verliert sie die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzt ohne Fremdeinwirkung auf die Fahrbahn. Durch den Sturz wird die junge Frau leicht verletzt und vorsorglich mittels Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Innenstadtbereich/Winsen (Luhe) - Radfahrer kollidiert mit geöffneter PKW-Tür Am Samstagmittag, gegen 12:00 Uhr, hält eine 74-jährige Winsenerin mit ihrem PKW im Innenstadtbereich am Fahrbahnrand der Dorotheenstraße an. Anschließend öffnet die Fahrerin, ohne auf den von hinten kommenden 30-jährigen Radfahrer zu achten, ihre Fahrzeugtür. Der Radfahrer kann nicht mehr rechtzeitig anhalten oder ausweichen und prallt gegen die geöffnete Fahrzeugtür. Durch den Zusammenprall stürzt der Mann vom Fahrrad und zieht sich eine Schulterverletzung zu. Der Radfahrer wird vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Zubringer A 1 auf die A 261, AD Buchholz, RF Tötensen - Pkw-Vollbrand führt zur Vollsperrung des Zubringers zur A 261 im Bereich des AD Buchholz und erheblichen Verkehrsbehinderungen Am Sonntag, gegen 12:45 Uhr, gerät ein Pkw, im Bereich des Zubringers der A 1 auf die A 261 im AD Buchholz, aufgrund eines technischen Defekts in Vollbrand. Der Pkw wird durch die Feuerwehr gelöscht. Der Zubringer zur A 261 bleibt zunächst zwecks Bergungsarbeiten voll gesperrt.

