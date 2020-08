Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw vom Grundstück gestohlen ++ Handeloh/Höckel - Radfahrerin schwer verletzt

Stelle (ots)

Pkw vom Grundstück gestohlen

In der Nacht zu Donnerstag haben Diebe in der Straße Zum Reiherhorst einen schwarzen BMW X5 gestohlen. Der Wagen mit dem Kennzeichen WL-AK 109 wurde am Mittwoch (12. August 2020), gegen 22:00 Uhr, letztmalig auf dem Stellplatz gesehen. Am Donnerstag, gegen 4:00 Uhr morgens, war der BMW nicht mehr da. Vermutlich überlisteten die Täter das schlüssellose Zugangssystem des Fahrzeugs. Der PKW hat einen Wert von rund 30.000 EUR.

Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Handeloh/Höckel - Radfahrerin schwer verletzt

Auf der B3, In Höhe der Einmündung Kortekamp ist es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 66-jähriger Mann, der mit seinem Pkw auf der B3 in Richtung Welle unterwegs war, wollte gegen 11:45 Uhr nach links in die Straße Kortekamp einbiegen. Dabei übersah er eine ihm entgegenkommende, 43-jährige Radfahrerin, die auf dem Radweg in Richtung Sprötze unterwegs war. Der Mann fuhr an und kollidierte mit der Frau. Die 43-jährige stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Sie kam in ein Krankenhaus.

