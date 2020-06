PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: POL-LM Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 21.06.2020

Limburg (ots)

1. Verkehrsunfallflucht

Tatort: 65551 Limburg-Lindenholzhausen, Kirchstraße 5 Tatzeit: Samstag, den 20.06.20 zwischen 12:30 Uhr und 18:30 Uhr

Ein am Straßenrand geparkter silber/blauer Ford Focus wurde durch einen anderen Fahrzeugführer an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber sollen sich bitte bei der Polizei in Limburg unter 06431 / 9140-0 melden.

2. Fahrzeugscheibe eingeschlagen, Geldbörse und Jacke entwendet

Tatort: 65549 Limburg, Frankfurter Straße 10 - Cityparkhaus Tatzeit: Samstag, 20.06.20 zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr

Unbekannte schlugen eine Scheibe an einem blauen Renault Clio ein. Es wurde eine Jacke und eine Geldbörse mit Bargeld, Ausweispapieren und Geldkarten entwendet.

Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber sollen sich bitte bei der Kriminalpolizei in Limburg unter 06431 / 9140-0 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Limburg-Weilburg

Polizeistation Limburg

Offheimer Weg 44

65549 Limburg



Kutscheidt, POK

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06431) 9140-0

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell