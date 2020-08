Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Sachbeschädigung am Bahnhof Hittfeld ++ Jesteburg - Mit Pkw überschlagen ++ Tostedt/Todtglüsingen - Katalysator abmontiert

Seevetal/Emmlendorf (ots)

Sachbeschädigung am Bahnhof Hittfeld

In der Nacht zu Heute (20.8.2020), in der Zeit zwischen 23:15 Uhr und 0:05 Uhr, wurden vier Männer dabei beobachtet, wie sie im Bereich des Bahnhofes Hittfeld einen Schaukasten und einen Fahrkartenautomaten auf dem Bahnsteig beschädigten. Die Unbekannten schlugen mit einem Stein gegen die Glasscheiben. Nachdem Zeugen die Polizei alarmiert hatten, fahndeten mehrere Streifenwagen nach den Tätern. Diese konnten allerdings in der Dunkelheit entkommen. Der Schaden wird auf rund 1000 EUR geschätzt.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Tel.-Nr. 04105 6200 entgegen.

Heidenau - Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein gefahren

Am Mittwoch (19.8.2020), gegen 22:20 Uhr überprüften Beamte einen 54-jährigen Mann, der mit seinem Pkw auf der Straße Birkenbüschen unterwegs war. Bei einem Alkoholtest erreichte der 54-Jährige einen Wert von 0,62 Promille. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain. Zu allem Überfluss stellte sich heraus, dass der Mann gar keine Fahrerlaubnis mehr hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 54-Jährigen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Jesteburg - Mit Pkw überschlagen

Glück im Unglück hatten ein 20-jähriger Pkw-Fahrer und seinen 18-jähriger Beifahrer, als sie am Dienstag (18.08.2020), gegen 19:30 Uhr auf der Lüllauer Straße unterwegs waren. In einer Rechtskurve verlor der 20-jährige Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Mercedes und kam auf nach links von der regennassen Fahrbahn ab. Der Wagen durchbrach einen Stacheldrahtzaun und überschlug sich auf einer Wiese. Fahrer und Beifahrer konnten den Wagen unverletzt verlassen. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Ursächlich für den Unfall ist nach Einschätzung der Polizei nicht angepasste Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn.

Tostedt/Todtglüsingen - Katalysator abmontiert

Am Donnerstag, 13.08.2020, in der Zeit zwischen 17 und 20 Uhr, haben Unbekannte von einem blauen VW Polo (Bj. 1998) den Katalysator abmontiert und gestohlen. Der Wagen stand in dieser Zeit auf dem Parkplatz des gut besuchten Baggersees in Todtglüsingen. Als die Geschädigte am Abend mit ihrem Pkw nachhause fuhr, bemerkte sie zunächst nur laute Geräusche, erst später wurde der Diebstahl entdeckt.

Zeugen, die möglicherweise beobachtet haben, wie an dem Polo "gearbeitet" wurde, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04182 404270 zu melden.

