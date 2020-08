Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Nach Verkehrsunfall am 08.08.2020: Gestürzter Radfahrer erlag seinen Verletzungen

Buchholz (ots)

Am 08.08.2020 war ein 79-jähriger Radfahrer im Heidekamp gestürzt (PM v. 09.08.2020: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/4674608). Der Mann hatte sich dabei schwere Verletzungen zugezogen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Trotz intensivmedizinischer Versorgung erlag der 79-Jährige am vergangenen Wochenende seinen Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell