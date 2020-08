Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Erhöhte Polizeipräsenz in der Innenstadt nach lautstarken Streitigkeiten ++ Buchholz - Hochdruckreiniger und Reifen gestohlen ++ Tostedt - Spielkonsole aus Jugendzentrum gestohlen ++ u. w. M.

Winsen (ots)

Erhöhte Polizeipräsenz in der Innenstadt nach lautstarken Streitigkeiten

Am Montag (24.08.2020), gegen 17.15 Uhr, meldeten mehrere Zeugen der Polizei eine Gruppe von bis zu 10 Männern, die sich in Rathausstraße laut streitend gegenüberstanden. Einige von ihnen sollen auch Schlagwerkzeuge mit sich geführt haben.

Sofort wurden mehrere Streifenwagen in die Innenstadt entsandt. Auch Diensthundeführer aus Stade und Lüneburg wurden hinzugezogen. Die beschriebene Gruppe war jedoch nicht mehr aufzufinden. Meldungen über konkrete Straftaten gab es nicht.

Im Rahmen weiterer Ermittlungen wurde bekannt, dass es innerhalb einer Großfamilie Streitigkeiten geben soll, die dazu geführt haben, dass Teile der Familie die Konfrontation mit ihren Verwandten gesucht haben.

Bis in die Nacht waren rund 30 Beamte in der Stadt unterwegs, um weitere Eskalationen zu vermeiden. Dabei wurden zahlreiche Fahrzeuge und Personen überprüft. Zu einem erneuten Aufeinandertreffen beider Seiten kam es nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

Buchholz - Hochdruckreiniger und Reifen gestohlen

Diebe sind am Wochenende in das umzäunte Werksgelände einer Firma an der Brauerstraße eingedrungen. In der Zeit zwischen Freitag (21.08.2020), 18 Uhr und Montag, 07 Uhr, hatten die Täter ein Element des Metallzauns aufgetrennt und waren so auf das Gelände gelangt. Aus einem Lagercontainer entwendeten sie anschließend einen Hochdruckreiniger und mehrere Pkw-Reifensätze. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Buchholz unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Tostedt - Spielkonsole aus Jugendzentrum gestohlen

In der Zeit zwischen Samstag (22.08.2020), 22.30 Uhr und Sonntag, 15.30 Uhr, kam es im Jugendzentrum an der Dieckhofstraße zu einem Einbruchdiebstahl. Auf der Gebäuderückseite brachen die Täter die Holzverkleidung eines beschädigten Fensters auf und betraten hierdurch die Räumlichkeiten. Anschließend nahmen sie eine Spielkonsole und diverses Zugehör an sich und machten sich damit aus dem Staub. Der Schaden wird auf rund 600 Euro geschätzt.

Buchholz - Unfall beim Einbiegen

Auf der B75 kam es am Montag (24.08.2020) zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Beteiligte zum Teil schwer verletzt wurden. Gegen kurz nach 20 Uhr wollte der 30-jährige Fahrer eines Opel, von der Bremer Straße kommend, nach links in die Bundesstraße einbiegen. Dabei kollidierte er mit dem VW einer 78-jährigen Frau, die auf der Bundesstraße in Richtung Dibbersen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurden die 78-Jährige und ihr 62-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Der 30-Jährige erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. Alle drei Beteiligten kamen ins Krankenhaus. Die B75 war für die Rettungsarbeiten zeitweise voll gesperrt.

Neu Wulmstorf - Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Am Montag (24.08.2020), in der Zeit zwischen 07.45 und 17.20 Uhr, wurden in der Gottlieb-Daimler-Straße vier Pkw, die hintereinander auf einem Parkstreifen an der Fahrbahn standen, von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 9.000 Euro. Der Verursacher hat sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet.

Hinweise bitte an die Polizei Neu Wulmstorf, Telefon 040 33441990.

