Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Unbekannte gehen Versammlungsteilnehmer an

Recklinghausen (ots)

Am Montagabend (ca. 18:30 Uhr) sind die Teilnehmer einer nicht offiziell angemeldeten Versammlung in der Innenstadt von fünf unbekannten maskierten Männern, im Bereich der Rekumer Straße, angegangen worden.

Einer 63-jährigen Teilnehmerin der Versammlung aus Haltern am See wurde eine Stofftasche entrissen. Der Täter rannte mit der Tasche weg. Anschließend warfen die verbliebenen vier Unbekannten mit Joghurtbechern, ohne jemanden zu treffen. Verletzt wurde niemand.

In der Nähe hatte sich noch eine zweite Gruppe mit vier vermummten Personen aufgehalten.

Im weiteren Verlauf flüchteten alle in Richtung Marktplatz.

Im Rahmen der Fahndung konnten vier von ihnen angetroffen und die Personalien festgestellt werden.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen Raubes, versuchter Körperverletzung, Landfriedensbruch und Verstoß gegen das Versammlungsgesetz.

Die Ermittlungen des Staatsschutzes dauern an.

Am späten Abend (ca. 22:30 Uhr) ist es durch unbekannte Täter zu einer Sachbeschädigung an einem Parteibüro an der Mühlenstraße gekommen. Durch Steinwürfe wurden eine Fensterscheibe und eine Leuchttafel beschädigt. Der Staatsschutz ermittelt in dem Sachverhalt. Ob ein Zusammenhang zu dem Vorfall am frühen Abend besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

