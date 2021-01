Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Die Polizei sucht Zeugen für eine angezeigte Unfallflucht auf einem Autohaus-Gelände am Südring. Dabei soll am Montagnachmuittag ein schwarzer Renault Megane beschädigt worden sein. Wer den Schaden an der linken Fahrzeugseite verursacht hat, ist noch unklar. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Recklinghausen:

Auf der Heinrichstraße wurde ein grauer Citroen C3 angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Der Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro wurde am Sonntagnachmittag festgestellt. Die Unfallflucht selbst kann aber schon seit vergangenem Mittwoch passiert sein.

Hinweise zu den Unfallfluchten nehmen die Verkehrskommissariate in Herten und Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

