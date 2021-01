Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Am frühen Montagmorgen brachen unbekannte Täter in einen Kiosk an der Victorstraße ein. Sie durchsuchten den Kassenbereich nach Beute und flüchteten mit Zigarettenschachteln in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Gladbeck

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen brachen unbekannte Täter in eine Kindestagesstätte am Pfarrer-Grünefeld-Weg ein. Sie durchsuchten alle Räume nach Beute und flüchteten mit Corona-Schutzmasken und Bargeld in unbekannte Richtung.

An der Voßstraße verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Der Einbruch passierte in der Nacht zu Montag. Als Beute nahmen die Täter zwei Notebooks, Schuhe, Münzen, einen Spazierstock und zwei Schreckschusswaffen mit. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in eine Kindertagesstätte an der Josefstraße ein. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelten sie ein Fenster auf. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten sie ohne Beute.

Recklinghausen

Über eine Kellertür gelangten unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag in die Gewerberäume eines Gastronomiebetriebes an der Farnstraße im Stadtteil Süd. Die Zugangstür wurde aufgehebelt. Mit Bargeld und Spirituosen flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

