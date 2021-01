Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Betrunken hinter dem Steuer

Renchen (ots)

Eine Autofahrt um bei einem Verbrauchermarkt Zigaretten zu kaufen, nahm für eine Opel-Lenkerin am Mittwochmittag kein vielversprechendes Ende. Eine aufmerksame Zeugin konnte gegen 15:45 Uhr die Frau beobachten, wie sie augenscheinlich betrunken in ihr Auto stieg und in Richtung der Straßburger Straße fortfuhr. Diesem Hinweis gingen die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch nach und nahmen die Frau in einer anschließenden Kontrolle etwas genauer unter die Lupe. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab rund 1,2 Promille und führte zu einer Blutentnahme im Krankenhaus. Sie hat nun mit unerfreulicher Post der Staatsanwaltschaft und weiteren führerscheinrechtlichen Maßnahmen zu rechnen. /jt

