Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Grenze überschritten

Appenweier (ots)

Ein 51 Jahre alter Audi-Fahrer muss nach einer Polizeikontrolle in der Nacht auf Donnerstag nicht nur mit einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen, überdies warten auf den Nachtschwärmer auch noch Punkte in Flensburg sowie ein saftiges Bußgeld. Der 51-Jährige wurde gegen 3 Uhr in der Ortenauer Straße einer genaueren Überprüfung unterzogen, bei der die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Kontrollierten wahrnehmen konnten. Ein Alkoholtest überschritt mit rund 0,8 Promille deutlich die Grenzen des Erlaubten. Die Ausfahrt war somit beendet.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell