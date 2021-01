Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, Nesselried, B 28 - Ermittlungsansätze vorhanden

Offenburg (ots)

Eine Polizeistreife ist am Dienstagabend auf der B 28 im Bereich der Abfahrt Nesselried im Zuge einer Verfolgungsfahrt von der Straße abgekommen - verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Beamten wollten gegen 21:45 Uhr in der Hauptstraße von Renchen den Fahrer einer weißen A-Klasse kontrollieren. Der bislang unbekannte Mercedes-Lenker wendete jedoch seinen Wagen und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über die B 3 in Richtung Appenweier und von dort auf die B 28. Während der mehrere Kilometer umfassenden Verfolgungsfahrt mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinhorn verlor der Fahrer des Streifenwagens an der Abfahrt Nesselried letztlich die Kontrolle über das Dienstfahrzeug und kam an einer Böschung zum Stehen. Verkehrseilnehmer, die möglicherweise durch das Fahrverhalten des A-Klassen-Lenkers gefährdet wurden oder wer Hinweise zur Identität des nun gesuchten Fahrers geben kann, setzt sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-4200 mit den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg in Verbindung. Die Ermittlungen dauern an.

