Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisierte und aggressive Person löst Polizeieinsatz aus 18.12.2020; 17.15 Uhr

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Am frühen Freitagabend wird der Polizei Speyer von einem 34-jährigen Mann aus Ludwigshafen mitgeteilt, dass er sich von einem anderen Mann am Hauptbahnhof verfolgt fühle, und dass er vermute, dass dieser eine Schusswaffe bei sich führt. Von den eingesetzten Streifen konnte der Verfolger anhand der Personenbeschreibung vor dem Hauptbahnhof Speyer festgestellt werden. Da im Raum stand, dass der Mann eine Schusswaffe mit sich führt, sollten er und sein Rucksack durchsucht werden. Er zeigte sich den Beamten gegenüber jedoch aggressiv und weigerte sich zu kooperieren. Aus Eigensicherungsgründen wurde der Einsatz eines Elektroschockers angedroht und die Schusswaffe vorgehalten. Er konnte schließlich zu Boden gebracht und durchsucht werden. Eine Schusswaffe konnte bei dem erheblich alkoholisierten 31-jährigen Mannheimer nicht aufgefunden werden. Der Hintergrund des Vorfalls konnte auch bislang nicht erhellt werden, da sich der Mitteiler zwischenzeitlich von der Polizei entfernte und nicht mehr erreicht werden konnte. Im Verlauf des Einsatzes wurden immer mehr Passanten auf die Situation aufmerksam und begannen teilweise diese zu filmen. Einer 44-jährigen Frau aus Speyer mussten zudem kurzzeitig die Handschellen angelegt werden, um zu verhindern, dass sie die polizeilichen Maßnahmen weiter stört. Verletzt wurde niemand, die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-103

Stephan Franz, PHK

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell