POL-PDLU: Metallteil auf Fahrbahn verursacht Verkehrsunfall 17.12.2020; 06.30 Uhr - 07.00 Uhr

Am Donnerstagmorgen befuhr eine 61-jährige Dame auf dem Weg zur Arbeit die Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Speyer. In Höhe der Ausfahrt Römerberg kollidierte ihr Fahrzeug mit einem auf der Fahrbahn befindlichen Metallteil und verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Wie dieser Gegenstand auf die Fahrbahn gelangte ist bislang unklar. Da die Bundesstraße zu dieser Zeit mit dem morgendlichen Berufsverkehr stark frequentiert ist, bittet die Polizei, dass sich mögliche Zeugen melden, die Hinweise auf ein Fahrzeug geben können, von welchem der Gegenstand sich löste und auf der Straße landete. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

