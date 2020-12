Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Polizei sucht Eigentümer eines Schlüsselbunds (16/1812)

Speyer (ots)

17.12.2020, 20:46 Uhr

Bei der Durchsuchung eines 43-Jährigen Speyerers konnte die Polizei bei diesem am Donnerstag gegen 20:46 Uhr einen Schlüsselbund auffinden, zu dessen Herkunft der Durchsuchte widersprüchliche Angaben machte. Er gab an, den Schlüsselbund am Vortag in einer Wohnung in der Innenstadt eingesteckt zu haben, in welche ihm Einlass für einen Toilettengang gewährt wurde. Weitere Angaben zur Örtlichkeit bzw. der weiblichen Person, die ihm Zutritt gewährte, konnte der 43-Jährige nicht machen. Der Schlüsselbund (1 Fzg-Schlüssel, 3 Bartschlüssel) wurden zur Eigentumssicherung von der Polizei sichergestellt. Diese sucht nun Personen, die einen solchen Schlüsselbund vermissen (Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

