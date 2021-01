Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Mehrere Unfälle aufgrund Schneeglätte

Mittelbaden (ots)

Die Auftragsbücher im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg waren am Dienstag und Mittwoch infolge mehrerer witterungsbedingter Unfälle und steckengebliebener Lastwagen gut gefüllt. Als positiver Aspekt kann zumindest angeführt werden, dass es in den meisten Fällen bei Blechschäden geblieben ist und sich infolge der Unfälle niemand schwerer verletzte. Ein regionaler Schwerpunkt hat sich bei den Glätteunfällen nicht abgezeichnet. Eine entscheidende Rolle hat bei der überwiegenden Anzahl der Unfälle eine nicht den Witterungsverhältnissen angepasste Geschwindigkeit gespielt. Insgesamt mussten sich die Polizeistreifen des Polizeipräsidiums Offenburg um elf Rutschunfälle sowie zwei liegengeblieben Schwergewichte kümmern. Der daraus resultieren Sachschaden beziffert sich auf über 60.000 Euro. In Loffenau ist ein Autofahrer am Dienstagabend einen Abhang hinuntergestürzt und gegen einen Baum geprallt - der Fahrer trug leichte Verletzungen davon. Auf der Abfahrt von der B 28 nach Nesselried kam am gleichen Abend ein Streifenwagen nach einer Verfolgungsfahrt von der Straße ab und kam an einer Böschung zum Stillstand. Auf der L 87 bei Achern sowie auf der B 28 in Bad Peterstal Griesbach haben ein VW-Lenker und ein Lastwagenfahrer die Bodenhaftung verloren und fanden sich abseits der Straße wieder. Während am Dienstagmittag auf der A 5 bei Sinzheim eine VW-Fahrerin bei Aquaplaning auf der mittleren Fahrspur ins Schleudern geriet und mit zwei weiteren Fahrzeugen kollidierte, prallte in den frühen Nachtstunden am Mittwoch ein Sattelzug an der Anschlussstelle Baden-Baden in Leitplanken - in allen Fällen blieb es bei Sachschäden. Am Dienstagmittag ist auf der B 415 bei Biberach ein Passat-Fahrer auf schneeglatter Fahrbahn im Graben "gelandet". Im Bereich Kehl waren in der Nacht zwei Malheure zu verzeichnen. Auf der Gemarkung Rheinau (K 5372) hat sich gegen 2 Uhr zwischen Gamshurst und Memprechtshofen der Fiat eines 24-Jährigen aufgrund bestehender Glätte verselbständigt. In der Vogesenallee in Kehl rammte gute zwei Stunden später ein vier Jahre älterer VW-Lenker das Verkehrszeichen einer Verkehrsinsel. Auf der Windschläger Brücke in Offenburg hat etwa zur gleichen Zeit ein Lastwagenfahrer bei spiegelglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Gefährt verloren und touchierte die dortige Schutzplanke. In der gleichen Nacht krachte der Chauffeur eines Kleinlasters auf der vereisten B 3 bei Hofweier in die Leitplanken, als er infolge einer Gefahrenbremsung wegen eines die Bundesstraße querenden Tieres ins Schleudern geriet. Auch bei diesen Unfällen kamen nach bisherigen Erkenntnissen keine Menschen zu Schaden. Etwa vier Stunden war eine Polizeistreife am Dienstagabend mit einem auf der B 500 bei Seebach liegengebliebenen Sattelzug beschäftigt, der bei starkem Schnellfall und trotz Schneeketten nicht mehr von der Stelle kam. Einem weiteren Sattelzug konnte beim Schliffkopf durch ein zufällig vorbeifahrendes Abschleppunternehmen geholfen werden. Am Dienstagmittag ging es auch auf der L 107 bei Gutach für einen Sattelzug nicht mehr weiter. In einer Rechtskurve geriet der Brummi auf das unbefestigte und schneebedeckte Bankett, sodass er stecken blieb. Ein vorbeifahrender Landwirt zog mit seinem Traktor den Sattelzug aus seiner misslichen Lage.

